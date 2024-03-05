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Яков Михайлович
Яков Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1774
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил Андреевич
1781 г.р.
Мать
Евдокия Андреевна
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец:
Михаил Андреевич
Мать:
Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно
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