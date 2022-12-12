Антон Луппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Луп Андреянов
Мать: Марфа Титова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кондратий Антонов
Мать ребёнка: Евдокия Евтропова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: ?
Мать ребёнка: Евдокия Евтропова
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Тимофей Антонов
Мать ребёнка: Евдокия Евтропова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Агафья Антонова
Мать ребёнка: Евдокия Евтропова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Яков Антонов
Мать ребёнка: Евдокия Евтропова
Смерть
1813