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Антон Луппов

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

1777 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Луп Андреянов

Мать: Марфа Титова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кондратий Антонов

Мать ребёнка: Евдокия Евтропова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: ?

Мать ребёнка: Евдокия Евтропова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Тимофей Антонов

Мать ребёнка: Евдокия Евтропова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Агафья Антонова

Мать ребёнка: Евдокия Евтропова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Яков Антонов

Мать ребёнка: Евдокия Евтропова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1813
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