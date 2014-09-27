Протасов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1968
Дата смерти27.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1968
Отец: Протасов Борис
Мать: (Казакова) Валентина
Развод
Неизвестно
Жена: (Лясникова) Наталья
Бракосочетание
10.08.1990
Жена: (Лясникова) Наталья
Рождение ребёнка
01.12.1993
Дочь: Гомон (Протасова) Валентина
Мать ребёнка: (Лясникова) Наталья
Смерть
27.09.2014