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Протасов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1968

Дата смерти

27.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1968

Отец: Протасов Борис

Мать: (Казакова) Валентина

Развод
Неизвестно

Жена: (Лясникова) Наталья

Бракосочетание
10.08.1990

Жена: (Лясникова) Наталья

Рождение ребёнка
01.12.1993

Дочь: Гомон (Протасова) Валентина

Мать ребёнка: (Лясникова) Наталья

Смерть
27.09.2014

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