Сосов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосова Галина Петровна
Мать ребёнка: Рябоконь Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосова Валерия Петровна
Мать ребёнка: Рябоконь Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябоконь Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосова Валерия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970