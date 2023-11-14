Сосов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосова Галина Петровна

Мать ребёнка: Рябоконь Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосова Валерия Петровна

Мать ребёнка: Рябоконь Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосов Николай Петрович

Мать ребёнка: Рябоконь Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосова Валерия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябоконь Мария Дмитриевна

Смерть
1970
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