(Засыпкина) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов Владимир
Мать: Белоусова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засыпкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Засыпкин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Засыпкин Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно