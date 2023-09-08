(Засыпкина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Засыпкина) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Владимир

Мать: Белоусова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засыпкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Засыпкин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Засыпкин Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Николай Владимирович

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