Шкаблев Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Шкаблева Анна Юлиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Мария Олеговна
Мать ребёнка: Шкаблева Анна Юлиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкаблева Анна Юлиановна