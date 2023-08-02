Бабашвили (Чельдиева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Аза
Отец ребёнка: Бабашвили Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабашвили Руслан
Смерть
1989
Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания