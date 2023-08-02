Бабашвили (Чельдиева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабашвили (Чельдиева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Аза

Отец ребёнка: Бабашвили Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабашвили Руслан

Смерть
1989
Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
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