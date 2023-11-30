Ципровский Николай Вячеславович
Место рождения
Дата рождения05.08.1911 ст.
Дата смерти01.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1911 ст.
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
21.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ципровская Ирина Алексеевна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
01.01.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область