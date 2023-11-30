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Ципровский Николай Вячеславович

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Место рождения

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.08.1911 ст.

Дата смерти

01.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1911 ст.

Отец: Ципровский Вячеслав Павлович

Мать: Ципровская Евдокия Сергеевна

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1934

Жена: Ципровская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ципровская Ирина Алексеевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
01.01.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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