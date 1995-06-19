Константин Господарев
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1916
Дата смерти19.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1916
Отец: Господарев Алексей
Мать: Господарев Евдокия
Рождение ребёнка
29.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Константин Любовь
Рождение ребёнка
04.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Константин Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Константин Любовь
Смерть
19.06.1995