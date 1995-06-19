Константин Господарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантин Господарев

Константин Господарев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1916

Дата смерти

19.06.1995

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1916

Отец: Господарев Алексей

Мать: Господарев Евдокия

Рождение ребёнка
29.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константин Любовь

Рождение ребёнка
04.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константин Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константин Любовь

Смерть
19.06.1995