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Владельщиков Егор Артемьевич

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Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Военная служба
04.09.1915
Должность/Звание стрелок Воинская часть 2-й Туркестанский стрелковый полк Место рождения Пермская губ., Екатеринбургский уезд, Маминская вол. Причина выбытия пропал без вести Дата события 04.09.19... Показать все
Смерть
Неизвестно
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