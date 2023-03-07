Владельщиков Егор Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
04.09.1915
Должность/Звание стрелок Воинская часть 2-й Туркестанский стрелковый полк Место рождения Пермская губ., Екатеринбургский уезд, Маминская вол. Причина выбытия пропал без вести Дата события 04.09.19... Показать все
Смерть
Неизвестно