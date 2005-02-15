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Соловьева Ангелина Романовна
Соловьева Ангелина Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.2005
Пол
Женский
Отец
Соловьев Роман Дмитриевич
1979 г.р.
Мать
Соколовская Елена Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2005
Отец:
Соловьев Роман Дмитриевич
Мать:
Соколовская Елена Анатольевна
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