Клева Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клева Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1974

Дата смерти

14.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1995

Жена: Клева Елена Сергеевна

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1996

Сын: Клева Никита Владимирович

Мать ребёнка: Клева Елена Сергеевна

Смерть
14.01.2001
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