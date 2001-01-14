Клева Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1974
Дата смерти14.01.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1995
Жена: Клева Елена Сергеевна
Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1996
Сын: Клева Никита Владимирович
Мать ребёнка: Клева Елена Сергеевна
Смерть
14.01.2001