Ашпалова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашпалова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1745 и 1747

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1760 и 1770

Муж: Ашпалов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ашпалов Василий Афанасьевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1771 ст.

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Ашпалов Василий Афанасьевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Ашпалов Василий Афанасьевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Ашпалов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Ашпалов Василий Афанасьевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Ашпалов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ашпалов Василий Афанасьевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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