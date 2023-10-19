Ашпалова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1745 и 1747
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1760 и 1770
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ашпалов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.11.1771 ст.
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Ашпалов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Ашпалов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Ашпалов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Ашпалов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Ашпалов Василий Афанасьевич
Смерть
После 1787