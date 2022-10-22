Мочалина Феодосия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Мочалин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.05.1932
Дочь: Мочалина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Мочалин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.11.1937
Дочь: Мочалина Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Мочалин Николай Афанасьевич
Смерть
1954