Мочалина Феодосия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалина Феодосия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мочалин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Мочалин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.05.1932

Дочь: Мочалина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Мочалин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.11.1937

Дочь: Мочалина Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Мочалин Николай Афанасьевич

Смерть
1954
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