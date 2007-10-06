Захаров Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1936
Дата смерти06.10.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
11.12.1961
Дочь: Фролова Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Захарова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наседкина Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Захарова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Валентина Евгеньевна
Мать ребёнка: Захарова Нина Яковлевна
Смерть
06.10.2007