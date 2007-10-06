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Захаров Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1936

Дата смерти

06.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
11.12.1961

Дочь: Фролова Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Захарова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наседкина Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Захарова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Валентина Евгеньевна

Мать ребёнка: Захарова Нина Яковлевна

Смерть
06.10.2007