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(Кукина) Наталья Алексеева
(Кукина) Наталья Алексеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Пол
Женский
Отец
Кукин Алексей Петров
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Кукин Алексей Петров
Мать:
?
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