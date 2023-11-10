(Кукина) Наталья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кукина) Наталья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кукин Алексей Петров

Мать: ?

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