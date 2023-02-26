Хвостиков Яков сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Хвостиков Юрий сын
Мать: Хвостикова Катерина дочь
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хвостиков Трофим сын
Мать ребёнка: Хвостикова Марина дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Марина дочь
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно