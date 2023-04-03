Коньков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1910
Дата смерти25.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Конькова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Конькова Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конькова Анна Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
25.09.1984
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область