Коньков Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коньков Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1910

Дата смерти

25.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Конькова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Виктор Федорович

Мать ребёнка: Конькова Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конькова Анна Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
25.09.1984
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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