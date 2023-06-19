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Мещеряков Иван Петрович

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Место рождения

Казинка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

18.05.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Казинка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1920

Жена: Мещерякова Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мещеряков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мещерякова Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Мещерякова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Мещерякова Агафья Андреевна

Военная служба
04.11.1941
Шпаковский РВК, Орджоникидзевский край, Шпаковский р-н Воинское звание гв. рядовой ; красноармеец Воинская часть 50 гвардейский отдельный батальон связи 9 гвардейского стрелкового корпуса 182 обс
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мещерякова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Мещерякова Агафья Андреевна

Награда
20.04.1945
Даты подвига: 14.01.1945-20.03.1945 Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 201/н от: 20.04.1945 Издан: 9 гв. ск 61 А 1 Белорусского фронта Указано, что был слесарем
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Мещерякова Агафья Андреевна

Смерть
Неизвестно