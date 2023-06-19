Мещеряков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения18.05.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мещеряков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мещерякова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Мещерякова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Мещерякова Агафья Андреевна
Военная служба
04.11.1941
Шпаковский РВК, Орджоникидзевский край, Шпаковский р-н Воинское звание гв. рядовой ; красноармеец Воинская часть 50 гвардейский отдельный батальон связи 9 гвардейского стрелкового корпуса 182 обс
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мещерякова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Мещерякова Агафья Андреевна
Награда
20.04.1945
Даты подвига: 14.01.1945-20.03.1945 Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 201/н от: 20.04.1945 Издан: 9 гв. ск 61 А 1 Белорусского фронта Указано, что был слесарем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Виктор Иванович
Мать ребёнка: Мещерякова Агафья Андреевна
Смерть
Неизвестно