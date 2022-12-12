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Фазылжан Темирбаевич

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Место рождения

Мамсинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Тимергали

Мать: не указана

Мамсинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
28.12.1881

Жена: Хуснужамал

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гульжамал

Мать ребёнка: Хуснужамал

Рождение ребёнка
20.04.1887

Сын: Темирбулат Фазылжанович

Мать ребёнка: Хуснужамал

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.06.1893

Сын: Габбас

Мать ребёнка: Хуснужамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарив

Мать ребёнка: Хуснужамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамедсаид

Мать ребёнка: Хуснужамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибинур

Мать ребёнка: Хуснужамал

Смерть
Неизвестно
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