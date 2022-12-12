Фазылжан Темирбаевич
Место рожденияМамсинская волость, Казанский уезд
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Тимергали
Мать: не указана
Мамсинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
28.12.1881
Жена: Хуснужамал
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Гульжамал
Мать ребёнка: Хуснужамал
Рождение ребёнка
20.04.1887
Мать ребёнка: Хуснужамал
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.06.1893
Сын: Габбас
Мать ребёнка: Хуснужамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарив
Мать ребёнка: Хуснужамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамедсаид
Мать ребёнка: Хуснужамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибинур
Мать ребёнка: Хуснужамал
Смерть
Неизвестно