Щипакова Аксинья Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакова Аксинья Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипаков Дмитрий Михеевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Щипаков Дмитрий Михеевич

Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Щипакова Маримьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Щипаков Дмитрий Михеевич

Смерть
Неизвестно

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