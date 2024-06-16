Щипакова Аксинья Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Щипаков Дмитрий Михеевич
Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Щипакова Маримьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Щипаков Дмитрий Михеевич
Смерть
Неизвестно