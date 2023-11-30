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Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна

Место рождения

Кротово, ХмЕлевицкая волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

21.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958

Отец: Конторин Леонид Яковлевич

Мать: Конторина Александра Александровна

Кротово, ХмЕлевицкая волость, Ветлужский уезд
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