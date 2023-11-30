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Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна
Чернова (Конторина) Валентина Леонидовна
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Древо
Место рождения
Кротово
, ХмЕлевицкая волость, Ветлужский уезд
Дата рождения
21.09.1958
Пол
Женский
Отец
Конторин Леонид Яковлевич
1932 г.р.
Мать
Конторина (Смирнова) Александра Александровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958
Отец:
Конторин Леонид Яковлевич
Мать:
Конторина Александра Александровна
Кротово
, ХмЕлевицкая волость, Ветлужский уезд
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