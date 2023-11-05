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Казаков Иван Семенович
Казаков Иван Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Пол
Мужской
Отец
Казаков Семен Евдокимович
1888 г.р.
Мать
Казакова (Гамзина) Анна Ивановна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Казаков Семен Евдокимович
Мать:
Казакова Анна Ивановна
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