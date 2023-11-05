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Казаков Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Казаков Семен Евдокимович

Мать: Казакова Анна Ивановна

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