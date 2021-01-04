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Грущинская Анастасия Никитична
Грущинская Анастасия Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.2021
Пол
Женский
Отец
Грущинский Никита Викторович
1990 г.р.
Мать
Грущинская Анна Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2021
Отец:
Грущинский Никита Викторович
Мать:
Грущинская Анна Сергеевна
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