Афаунов Борис Хазраилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афаунов Борис Хазраилович

Место рождения

Vladikavkaz, Russia

Дата рождения

09.02.1941

Дата смерти

21.05.1993

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1941

Отец: Афаунов Хазраил Цицуевич

Мать: Афаунова Раиса Александровна

Vladikavkaz, Russia
Рождение ребёнка
13.11.1962

Сын: Афаунов Тимур Борисович

Мать ребёнка: Афаунова Валерия Павловна

13 ноя 1962 2 дек 2011
Рождение ребёнка
10.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афаунова Валерия Павловна

Смерть
21.05.1993
1911
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