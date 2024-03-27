Афаунов Борис Хазраилович
Место рожденияVladikavkaz, Russia
Дата рождения09.02.1941
Дата смерти21.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1941
Vladikavkaz, Russia
Рождение ребёнка
13.11.1962
Мать ребёнка: Афаунова Валерия Павловна
13 ноя 1962 2 дек 2011
Рождение ребёнка
10.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афаунова Валерия Павловна
Смерть
21.05.1993
1911