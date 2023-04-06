Заичкин-Оретин Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения18.03.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1841
Крещение
19.03.1841
Родители: села Великого крестьянин Иван Михайлов Заичкин и законная жена его Ирина Иванова, православного исповедания. Восприемники: того же села крестьянин Федор Алексеев Бутиков и сестра Иванова род... Показать все
Смерть
Неизвестно