Заичкин-Оретин Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заичкин-Оретин Александр Иванов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.03.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1841

Отец: Заичкин-Оретин Иван Михайлов

Мать: Оретина 2 Жена Ирина Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
19.03.1841
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван Михайлов Заичкин и законная жена его Ирина Иванова, православного исповедания. Восприемники: того же села крестьянин Федор Алексеев Бутиков и сестра Иванова род... Показать все
Смерть
Неизвестно
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