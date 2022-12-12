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Вишневский Владимир Петрович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.06.1917

Дата смерти

29.10.1991

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1917

Отец: Вишневский Пётр Емельянович

Мать: Вишневская Клавдия Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.03.1937

Жена: Вишневская Александра Семеновна

Рождение ребёнка
31.12.1939

Дочь: Вишневская Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Вишневская Александра Семеновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1941

Сын: Вишневский Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Вишневская Александра Семеновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вишневская Александра Семеновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вишневская Александра Семеновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вишневская Александра Семеновна

Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Смерть
29.10.1991
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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