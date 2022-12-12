Вишневский Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения14.06.1917
Дата смерти29.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1917
Бракосочетание
20.03.1937
Рождение ребёнка
31.12.1939
Дочь: Вишневская Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Вишневская Александра Семеновна
Рождение ребёнка
14.04.1941
Сын: Вишневский Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Вишневская Александра Семеновна
Рождение ребёнка
09.07.1945
Рождение ребёнка
17.01.1948
Рождение ребёнка
21.09.1953
Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Смерть
29.10.1991
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан