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Краев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

03.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Иван Иванович

Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.06.1921

Жена: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.06.1922

Сын: Краев Александр Иванович

Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Краев Иван Иванович

Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: (Краева) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: (Краева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
18.10.1927

Дочь: Федорова (Краева) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
21.12.1928

Сын: Краев Николай Иванович

Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
23.02.1934

Дочь: Алиева (Краева) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Смерть
03.02.1959
Причина смерти: Травма головы
Похороны
05.02.1959

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