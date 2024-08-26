Краев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти03.02.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краев Иван Иванович
Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краев Юрий Иванович
Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.06.1921
Рождение ребёнка
08.06.1922
Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.12.1923
Сын: Краев Иван Иванович
Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: (Краева) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: (Краева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.10.1927
Дочь: Федорова (Краева) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.12.1928
Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.02.1934
Дочь: Алиева (Краева) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна
Смерть
03.02.1959
Причина смерти: Травма головы
Похороны
05.02.1959