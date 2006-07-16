Смирнова (Самодурова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Самодурова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1919

Дата смерти

16.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Федорович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Смирнов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Федорович

Рождение ребёнка
27.05.1954

Сын: Смирнов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Федорович

Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
16.07.2006
Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область

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