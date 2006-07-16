Смирнова (Самодурова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1919
Дата смерти16.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Смирнов Василий Федорович
Рождение ребёнка
27.05.1954
Сын: Смирнов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Федорович
Смерть
16.07.2006