Деринг Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Деринг Иван Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
22.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пятаева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно