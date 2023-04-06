Деринг Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деринг Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Деринг Иван Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Рождение ребёнка
22.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пятаева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Даниловна

Смерть
Неизвестно
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