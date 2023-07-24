Прудникова (Прудникова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова (Прудникова) Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1910

Дочь: Кулачковская Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Прудников Николай Федорович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Прудников Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Прудников Николай Федорович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Прудников Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Прудников Николай Федорович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
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