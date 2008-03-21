Кабанов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1971
Сын: Кабанов Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Кабанова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглякова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Кабанова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.2008