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Кабанов Виктор Иванович

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Место рождения

Подмоклово, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подмоклово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.06.1971

Сын: Кабанов Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Кабанова Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглякова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Кабанова Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Галина Николаевна

Смерть
21.03.2008
Москва, город федерального значения Москва
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