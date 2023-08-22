Оглы Чашка Салаватовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглы Чашка Салаватовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглы Хундуда Чукуранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглы Матвей

Отец ребёнка: Оглы Хундуда Чукуранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оглы Дэвви

Отец ребёнка: Оглы Хундуда Чукуранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглы Одиссей

Отец ребёнка: Оглы Хундуда Чукуранович

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