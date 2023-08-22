Оглы Чашка Салаватовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглы Матвей
Отец ребёнка: Оглы Хундуда Чукуранович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оглы Дэвви
Отец ребёнка: Оглы Хундуда Чукуранович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглы Одиссей
Отец ребёнка: Оглы Хундуда Чукуранович