Сурков Кирилл Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Сурков Борис Лаврентьевич
Мать: Суркова Матрена Иудовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агафья Кирилловна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Надежда Кирилловна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Петровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно