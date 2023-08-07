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Сурков Кирилл Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сурков Борис Лаврентьевич

Мать: Суркова Матрена Иудовна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агафья Кирилловна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Надежда Кирилловна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Сурков Семен Кириллович

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Петровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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