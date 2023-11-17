Маликов Хамит Мазитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликов Хамит Мазитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1957

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1957

Отец: Маликов Мазит Маликович

Мать: Маликова Хадичэ

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