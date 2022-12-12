Новосёлова Феоктиста Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1861
Сын: Новосёлов Павел
Отец ребёнка: Новосёлов Наум Петров
Рождение ребёнка
12.05.1862
Сын: Новосёлов Николай Наумович
Отец ребёнка: Новосёлов Наум Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно