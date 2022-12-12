Новосёлова Феоктиста Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова Феоктиста Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1861

Сын: Новосёлов Павел

Отец ребёнка: Новосёлов Наум Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.05.1862

Сын: Новосёлов Николай Наумович

Отец ребёнка: Новосёлов Наум Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Наум Петров

Смерть
Неизвестно
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