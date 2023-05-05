Ерёмина Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерёмин Павел Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерёмин Павел Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Павел Тихонович

Смерть
Неизвестно