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Васильева Дарья Григорьевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Васильев Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Васильев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Васюков Ананий Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Васильев Игнатий Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Васильев Никифор Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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