Васильева Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Васильев Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Васильев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Васюков Ананий Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Васильев Игнатий Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Васильев Никифор Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно