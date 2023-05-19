Болдырев Митрофан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1870
Отец: Болдырев Иван Иванов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Болдырева Параскева Митрофанова
Мать ребёнка: Болдырева Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1894
Сын: Болдырев Трофим Митрофанович
Мать ребёнка: Болдырева Елизавета Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно