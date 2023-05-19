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Болдырев Митрофан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1870

Отец: Болдырев Иван Иванов

Мать: Болдырева Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Болдырева Параскева Митрофанова

Мать ребёнка: Болдырева Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1894

Сын: Болдырев Трофим Митрофанович

Мать ребёнка: Болдырева Елизавета Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Елизавета Васильева

Смерть
Неизвестно