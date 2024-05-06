Тотина Татьяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1870 ст.
Краснинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №142, стр. 67 Вторым браком. Жениху 36, невесте 31. Невеста вдова крестьянка Симбирской губернии Ардатовского Уезда села Тачина (?) Поручи... Показать все
Смерть
Неизвестно