Тотина Татьяна Федотовна Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тотина Татьяна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1870 ст.

Муж: Кудрин Михаил Тарасович

Краснинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №142, стр. 67 Вторым браком. Жениху 36, невесте 31. Невеста вдова крестьянка Симбирской губернии Ардатовского Уезда села Тачина (?) Поручи... Показать все
Смерть
Неизвестно

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