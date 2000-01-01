Отяковская Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Ирина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Настасья Егоровна

Отец ребёнка: Отяковский Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Агрофена Егоровна

Отец ребёнка: Отяковский Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья Егоровна

Отец ребёнка: Отяковский Егор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отяковский Егор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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