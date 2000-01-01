Отяковская Ирина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Настасья Егоровна
Отец ребёнка: Отяковский Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Агрофена Егоровна
Отец ребёнка: Отяковский Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья Егоровна
Отец ребёнка: Отяковский Егор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно