Шилова Евфимия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова Евфимия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1692

Дата смерти

Между 1724 и 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1692 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Шилов Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Шилов Григорий Иванович

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Шилов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Шилов Григорий Иванович

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1708

Муж: Шилов Григорий Иванович

Смерть
Между 1724 и 1729
Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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