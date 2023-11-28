Шилова Евфимия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиМежду 1724 и 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1708
Отец ребёнка: Шилов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Шилов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Шилов Григорий Иванович
Бракосочетание
До 1708
Смерть
Между 1724 и 1729