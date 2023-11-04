Градусов Алексей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Градусов Геннадий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1930
Жена: Градусова Анна Павловна
Рождение ребёнка
04.11.1932
Дочь: Кукушкина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Градусова Анна Павловна
Рождение ребёнка
16.07.1936
Сын: Градусов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Градусова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градусов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Градусова Анна Павловна
Смерть
Около 1943
Ладожское Озеро, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб при прорыве блокады, место примерное. Данные со слов сослуживца