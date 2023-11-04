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Градусов Алексей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Градусов Геннадий

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1930

Жена: Градусова Анна Павловна

Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Кукушкина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Градусова Анна Павловна

Картополово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.07.1936

Сын: Градусов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Градусова Анна Павловна

Картополово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Градусов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Градусова Анна Павловна

Смерть
Около 1943
Ладожское Озеро, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб при прорыве блокады, место примерное. Данные со слов сослуживца
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