Гамова Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1924
Дочь: Боева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гамов Иван Андрианович
Дерновка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно