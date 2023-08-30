Гамова Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамова Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1924

Дочь: Боева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гамов Иван Андрианович

Дерновка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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