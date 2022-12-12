Гох Людмила Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гох Людмила Витальевна

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

17.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
21.07.1987

Дочь: Башкатова Полина Викторовна

Отец ребёнка: Толстиков Виктор Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1996

Дочь: Толстикова Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Толстиков Виктор Александрович

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.06.1998

Сын: Толстиков Тихон Викторович

Отец ребёнка: Толстиков Виктор Александрович

Белгород, город Белгород, Белгородская область
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