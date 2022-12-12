Гох Людмила Витальевна
Место рождения
Дата рождения17.06.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1987
Дочь: Башкатова Полина Викторовна
Отец ребёнка: Толстиков Виктор Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1996
Дочь: Толстикова Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Толстиков Виктор Александрович
Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.06.1998
Сын: Толстиков Тихон Викторович
Отец ребёнка: Толстиков Виктор Александрович
Белгород, город Белгород, Белгородская область