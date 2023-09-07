Фешина Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно