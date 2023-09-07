Фешина Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фешина Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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