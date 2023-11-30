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Челбарах Иван Васильевич

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Челбарах Василий Левтерович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Челбарах Василий Иванович

Мать ребёнка: Челбарах Кириакия Константиновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Челбарах Константин Иванович

Мать ребёнка: Челбарах Кириакия Константиновна

Военная служба
15.06.1915
Рождение ребёнка
1919

Сын: Челбарах Андрей Иванович

Мать ребёнка: Челбарах Кириакия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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