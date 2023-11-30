Челбарах Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Челбарах Василий Левтерович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Челбарах Василий Иванович
Мать ребёнка: Челбарах Кириакия Константиновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Челбарах Константин Иванович
Мать ребёнка: Челбарах Кириакия Константиновна
Военная служба
15.06.1915
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Челбарах Кириакия Константиновна
Смерть
Неизвестно