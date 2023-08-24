Львова (Борисова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1911
Отец: Борисов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Куронова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Львов Егор Павлович
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
18.01.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно