Львова (Борисова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Борисова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Дети

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1939 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1911

Отец: Борисов Иван Алексеевич

Мать: Борисова Мавра Адриановна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Егор Павлович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Егор Павлович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Куронова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Львов Егор Павлович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Егор Павлович

Рождение ребёнка
18.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Егор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Егор Павлович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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