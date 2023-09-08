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(Власова) Валентина
(Власова) Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Пол
Мужской
Отец
Власов Александр Степанович
1902 г.р.
Мать
Власова Федосья
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Власов Александр Степанович
Мать:
Власова Федосья
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