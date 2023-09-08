(Власова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Власова) Валентина

(Власова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Власов Александр Степанович

Мать: Власова Федосья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close