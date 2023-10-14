Бадаев Роман
Место рожденияг. Москва
Дата рождения07.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1985
Отец: Бадаева Валерий
Мать: Елена
г. Москва
Рождение ребёнка
28.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадаева Юлия
Рождение ребёнка
22.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадаева Юлия