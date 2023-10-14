Бадаев Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадаев Роман

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

07.04.1985

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

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Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1985

Отец: Бадаева Валерий

Мать: Елена

г. Москва
Рождение ребёнка
28.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадаева Юлия

Рождение ребёнка
22.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадаева Юлия

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